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محمد مختار: فضلت الإنتاج لنادية الجندي عن رانيا يوسف لإنها الحصان الرابح

أسامة محمد

يحل المنتج الشهير محمد مختار، ضيفًا في أحدث حلقات برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض عبر قناة “القاهرة والناس” خلال شهر رمضان الجاري.

محمد مختار: فضلت الإنتاج لنادية الجندي عن رانيا يوسف لإنها الحصان الرابح

وظهر مختار، في برومو حلقته بالبرنامج، وهو يتحدث عن خلافاته مع زوجته السابقة الفنانة رانيا يوسف، حيث قال: “أنا على مدى 5 سنين ما ردتش عليها ولكن الموضوع زاد عن حده”.

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وأضاف: “أديتها كل حاجة أعمل إيه تاني.. ومعايا مستندات فيها ختمي وبصمتي وحزين إني طالع أقول كده.. وأنا فضلت الإنتاج لنادية الجندي عن رانيا يوسف لإنها الحصان الرابح.. وكسرنا الدنيا 22 سنة.. ليه أغيرها؟!”.

كانت الفنانة رانيا يوسف، قد هاجمت زوجها السابق المنتج محمد مختار، في العديد من اللقاءات التليفزيونية مؤخرًا، حيث قالت : “أنا ما اتجوزتش محمد مختار عشان ينتج لي.. أنا اتجوزته عشان عايزة أعمل بيت وعيلة وده قولته كتير على مدار الـ 12 سنة اللي اتجوزت فيهم محمد.. ده غير إني مش محتاجة محمد مختار عشان يعملي.. بيتهيألي أنا الممثلة الوحيدة اللي جوزها ما ساعدهاش بمكالمة تليفون يمكن مدام نادية كانت محتاجة حد يقف جنبها ويثبت موهبتها.. أنا الحمد لله مش محتاجة إن حد يثبت لي موهبتي أنا بثبتها مع نفسي والحمد لله إن ربنا مساعدني وبفضل ربنا وبموهبتي إن أنا محدش ساعدني”.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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