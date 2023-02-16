محمد محمود يكشف سبب اعتذاره عن الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم

أعرب الفنان محمد محمود، عن حزنه لعدم مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم”، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

حيث قال محمود، عن سبب اعتذاره عن عدم المشاركة في المسلسل: “ما كانش ينفع أدخل أكتر أعمال تانية عشان مجهودي وصحتي ووقتي.. لإني في الفترة دي مشغول بأكتر من حاجة.. وزعلت جدًا على الشخصية.. وهما طبعًا لغوها عشان ما ينفعش حد تاني يعمل شخصية كانت معلمة مع الناس.. لإن الانطباع الأول بيدوم والناس مش هتصدق الشخصية الجديدة”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “الحكاية دي أثبتت فشلها في كذا حاجة زي ليالي الحلمية لما جابوا شخصيات جديدة مكان الشخصيات القديمة.. فالمؤلف لغاه وممكن يشوفله سكة تانية.. يعني إنه عزل من المنطقة أو حاجة زي كده”.

وتابع: “بشارك في مسلسلين في رمضان الجاي.. وهما مسلسل (حمد لله على السلامة) مع النجمة الكبيرة يسرا، ومسلسل (الهرشة السابعة) مع الفنانة أمينة خليل.

الذي عرض في شهر رمضان 2017 وحقق نجاحًا كبيرًا، وأصبح يعرض بشكل مستمر طوال السنوات الماضية عبر القنوات الفضائية المختلفة.

يذكر أن مسلسل “رمضان كريم ج1” بطولة: روبي، وشريف سلامة، وسيد رجب، ومحمود الجندي، وريهام عبد الغفور، وسهر الصايغ، ونجلاء بدر، ومحمد لطفي، وكريم عفيفي، وصبري فواز، ومحمد محمود، وسلوى عثمان، وسلوى محمد علي، وشيرين الطحان، وأحمد صيام، ومحمد عادل، وحسام الحسيني، من تأليف: أحمد عبد الله، وإنتاج: أحمد السبكي، وإخراج: سامح عبد العزيز.