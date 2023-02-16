محمد فؤاد: بعد التكميم بقيت ماشي زي الكلب وبنفذ اللي الدكتور بيقول عليه

أحيا النجم محمد فؤاد، حفلًا غنائيًا ناجحًا في العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين الماضي الموافق 13 فبراير الجاري، بمناسبة احتفالات عيد الحب.

وكشف فؤاد، عن سبب ظهوره بوزن منخفض خلال الحفل وذلك في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج “يحدث في مصر” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”، حيث قال: “ما عملتش دايت.. بس عملت تكميم”.

وأضاف: “مش عارف الناس كلها بتخبي ليه لو عملوا حاجة زي دي.. دي مش خيانة عظمى يعني.. ده عشان صحتنا تبقى كويسة.. وبنصح الناس تعملها لو وزنها زايد وما يخبوش ولا يكدبوا”.

وتابع: “بعد التكميم بقيت ماشي زي الكلب وبنفذ اللي الدكتور بيقول عليه.. ولحد دلوقتي ما شوفتش رغيف العيش.. بس الحمد لله مش معاناة أوي يعني”.

وتصدر اسم الفنان محمد فؤاد، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الأيام القليلة الماضية بعد تعرضه للنصب، حيث قام بتحرير محضر ضد مجموعة من الأشخاص، يفيد بتعرضه للنصب في مبلغ قدره 12 مليون جنيهًا، بعدما أوهموه بتكوين شركة عقارات لكنهم لم يلتزموا ببنود التعاقد بينهم بعد الحصول على المبلغ.