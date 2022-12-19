“بعد رحيله”.. معلومات قد لا تعرفها عن محمد الأمين: امتلك بعد الثورة 14 قناة و3 صحف
رحل عن عالمنا أمس الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري، رجل الأعمال الشهير محمد الأمين، بعد معاناة مع مرض السرطان داخل مستشفى السلام الدولي.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن رجل الأعمال محمد الأمين:
- اسم الولادة: محمد الأمين رجب أحمد.
- ولد بقرية الشيخ هارون، التابعة لمحافظة بني سويف.
- حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية، بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
- بعد تخرجه من الجامعة سافر إلى الكويت، وعمل في مجال المقاولات.
- أصبح مديرًا لشركة المقاولات التي كان يعمل بها.
- ساهم عمله بالكويت، في تكوين ثروة كبيرة جعلته يقرر العودة إلى القاهرة من جديد.
- في أوائل الألفينات، حصل على موافقات من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، وبدأ العمل في مصر من خلال شركة استصلاح أراضي زراعية.
- توسعت أعماله وكون شراكة مع رجل الأعمال منصور عامر، وأصبح شريكًا في “عامر جروب” وبدأ الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي.
- نجح في الحصول على سلسلة من الاستحواذات في القطاع العقاري.
- أصبح واحد من أبرز رجال الأعمال في مصر.
- قرر الاتجاه إلى الاستثمار في مجال الإعلام المرئي والورقي والإلكتروني بعد ثورة 25 يناير 2011.
- أنشأ مجموعة قنوات “cbc” بتكلفة 50 مليون جنيه.
- اشترى 85 % من أسهم قنوات “النهار”، بالإضافة إلى مجموعة قنوات “مودرن” الرياضية من رجل الأعمال وليد دعبس.
- قام بتأسيس وكالة الأخبار العربية “AUA”.
- امتلك أكبر عدة أسهم بنسبة كبيرة في 3 صحف مصرية، وهي: “اليوم السابع، والوطن، والفجر”.
- أصبح يمتلك 14 قناة فضائية و3 صحف إلكترونية وورقية.
- شارك في تأسيس غرفة صناعة وتنظيم الإعلام.
- لقب بـ “إمبراطور الإعلام” نظرًا لتحكمه في الإعلام المرئي والورقي بعد ثورة 25 يناير.
- في يناير 2022 ألقي القبض عليه داخل فيلته في القاهرة، بتهمة الاتجار في البشر والاعتداء على فتيات في أحد دور الأيتام التي أسسها بمسقط رأسه في بني سويف.
- قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغًا رسميًا، وسماع أقوال المجني عليهن، وتحرير محضر بالواقعة، وصدور قرار بالقبض عليه.
- كان يقضي العقوبة في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل.
- تدهورت حالته الصحية منذ عدة أشهر، وتم نقله إلى مستشفى السلام الدولي.
- توفي في 18 ديسمبر 2022 متأثرًا بمضاعفات مرضه بسرطان الرئة.