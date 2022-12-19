“بعد رحيله”.. معلومات قد لا تعرفها عن محمد الأمين: امتلك بعد الثورة 14 قناة و3 صحف

رحل عن عالمنا أمس الأحد الموافق 19 ديسمبر الجاري، رجل الأعمال الشهير محمد الأمين، بعد معاناة مع مرض السرطان داخل مستشفى السلام الدولي.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن رجل الأعمال محمد الأمين: