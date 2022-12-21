عاجل| النيابة العامة تأمر بإحالة المتهمة منة شلبي للحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

أعلنت النيابة العامة اليوم الأربعاء الموافق 21 من ديسمبر الجاري لعام 2022 بإحالة المتهمة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية بعد استكمال تحقيقات النيابة العامة معها بعد ضبطها في مطار القاهرة الدولي وبحوزتها كمية من المخدرات.

إحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أسند إليها من حوزتها على جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وذلك بعد أخذ الأدلة اللازمة بدءًا من شهادة خمسة شهود على هذه الواقعة، وتحريات الشرطة التي وصلت إلى النيابة وتسجيلات كاميرات المراقبة الثابتة في محل ضبطها، بالإضافة إلى نتيجة فحص المعمل الكيماوي عن ماهية المضبوطات التي عُثر عليها بحوزتها، فعلى ذلك يكون مجرى التحريات حول هذه الواقعة تثبت صحة ضبط هذه المواد المخدرة بحوزتها بقصد التعاطي.

بيان النيابة العامة اليوم

أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهمة/ منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

حيث كانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات، وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي.