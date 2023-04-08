الأرصاد الجوية تُحذر: حالة عدم استقرار تضرب البلاد بدءًا من الأحد

تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين في البلاد من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية بدءًا من مساء الأحد المقبل وحتى الأربعاء، مع توقع سقوط الأمطار الرعدية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الفترة المذكورة، ما يؤدي إلى تحول الأجواء إلى باردة ورطبة في بعض المناطق.

حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 07 ابريل الي الاربعاء 12 ابريل 2023 Posted by ‎الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية‎ on Thursday, 6 April 2023

وتشهد السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية.

وتحذر الأرصاد الجوية من حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وقد تصل أحيانًا لحد العاصفة على بعض المناطق.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيفها خلال ساعات الليل نظرًا لانخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما دعت المواطنين من أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية إلى ارتداء الكمامات عند النزول إلى الشارع حرصًا على سلامتهم.

وتتوفر فرص سقوط الأمطار على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وهذا يشكل تحذيرًا للمزارعين والحرفيين والمواطنين الذين يعتمدون على الزراعة والرعي في هذه المناطق.

وتحث الأرصاد الجوية المواطنين على متابعة النشرات الجوية بصورة يومية وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

كما تنصح الهيئة بتوخي الحذر والابتعاد عن الأماكن التي يتراكم فيها المياه، وعدم المجازفة بعبور الأودية والأنهار.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك