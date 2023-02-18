وفاة والد منة جلال: مطلوب مني أطلع للجمهور أعرض المسرحية

أعربت الفنانة منة جلال، عن حزنها الشديد لفقدان والدها الذي رحل منذ ساعات قليلة بعد صراع مع المرض.

وكشفت منة، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” أنها مضطرة لاستكمال عروض مسرحيتها “شفيقة المصرية” في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

حيث قالت منة، في منشورها: “يارب أنا في أصعب وأسود لحظة في حياتي.. يارب مطلوب مني إن يبقى عندي ثبات قدام أمي وأمسك نفسي قدامها وأطلع للجمهور أعرض المسرحية.. يارب يصبرني على اللي أنا فيه”.

كانت منة، قد أعلنت منذ فترة عن مرور والدها بوعكة صحية، وطالب متابعيها بالدعاء له بالشفاء العاجل، حيث قالت في منشور سابق لها: “أنا محتاجة من كل الناس تدعي لأبويا هو في حالة حرجة جدًا وقلبي بيتقطع إني مش جنبه لإنه عايش في ألمانيا”.

وفي سياق آخر احتفلت منة، مؤخرًا مع فريق عمل مسرحية “شفيقة المصرية” بعيد ميلاد الفنانة علا رامي، بطلة العمل خلال الكواليس.

وشاركت منة، متابعيها بمقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة علا رامي، وهي ترقص على أنغام أغنية “انزل يا جميل” للمطرب وليد توفيق، وعلقت عليه قائلة: “أحلى عيد ميلاد للقمر اللي بحبها الجميلة علا رامي.. كل سنة وانتي طيبة.. بحبك”.