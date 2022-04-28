منة فضالي تروي تفاصيل واقعة الاعتداء عليها

حلت الفنانة منة فضالي، ضيفة على الإعلامية سالي عبد السلام، مقدمة برنامج “المتوحشة” الذي يعرض عبر قناة “النهار” خلال شهر رمضان الجاري.

وروت منة، خلال الحلقة تفاصيل واقعة الاعتداء عليها التي حدثت منذ سنوات، حيث قالت: “ضربوني علقة موت خدت علقة ما خدهاش حد”.

وأضافت: “أنا كنت في المول ولقيت عربيتي بتتفتح البيبان وضربوني في الدركسيون وخدوني ع الكنبة ورا خمسة وطلعوا بالعربية يجروا ومش شايفة حد من وشهم غير واحد بس اللي كان قاعد جنبي ع الشمال هو اللي كان وشه باين بس”.

وتابعت: “عمالة أعيط وكل ما أعيط صوتي بيعلى فيضربوا فيا شغالين ضرب لدرجة إن منهم واحد ضربني في البوكس في وشي قعدت أنزف مناخيري نزفت اتضربت والسكينة كانت على رقبتي كان ممكن جدًا إن أنا رقبتي تتطير عادي جدًا”.

واستكملت: “حسيت نفسي إن أنا في فيلم لدرجة إن أنا كان ممكن شوية ويغم عليا العربية ماشية بسرعة وراحوا راميني م العربية حتى دخلت في صندوق الزبالة بدماغي اتعورت وجالي تمزق في الأربطة ورجلي كنت متجبسة”.

وعن سبب الواقعة، قالت: “معرفش.. بس الطريقة اللي دخلوا بيها داخلين ياخدوا موبايلاتي يرموها في الشارع عايزين يضربوني عايزين يعوروني الكلام ده كان لما مرسي مسك الرئاسة”.