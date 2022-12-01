مايان السيد تقاطع مراسل beIN SPORTS: مصر أم الدنيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الشابة مايان السيد، أثناء مقاطعة مراسل قناة “beIN SPORTS” خلال تغطية مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر.

وظهرت مايان، في الفيديو وهي تحمل علم مصر، قبل أن تأخذ المايك من يده المراسل التليفزيوني، لتقول: “مصر أم الدنيا”.. شاهد الفيديو هنـــــــــا

مايان السيد، هي فنانة مصرية من مواليد 9 نوفمبر 1997 بمنطقة السيدة زينب، بدأت مشوارها الفني من خلال الظهور في الإعلانات التليفزيونية، وشهد عام 2016 الظهور الأول لها على الشاشة من خلال مسلسلي “أبو البنات” مع النجم مصطفى شعبان، و”المغني” مع الكينج محمد منير.

الجدير بالذكر أن الفنانة مايان السيد، يعرض لها حاليًا في السينمات فيلم “هاشتاج جوزني”.

“هاشتاج جوزني” هو فيلم كوميدي رومانسي، تدور أحداثه حول الدي چي (فارس) الذي يتعرض لعدد من المواقف الطريفة والمفارقات؛ لعدم قدرته على الاعتراف بحبه لفتاة أحلامه، خوفًا من فقدها بسبب حيلة تدبر له تؤدي إلى زواج أي فتاة يعترف لها بحبه.

بطولة: أمير المصري، ومايان السيد، ودينا، وصابرين، وإسلام إبراهيم، وبيومي فؤاد، وريهام الشنواني، ومحمد محمود، وسامي مغاوري، من تأليف: محمد سمير مبروك، وإخراج: عصام نصار.