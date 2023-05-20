مروة عبد المنعم عن وائل الإبراشي: ظلمني ومش مسامحاه

أثارت الفنانة مروة عبد المنعم، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات الصحفية التي أدلت بها في الساعات القليلة الماضية بشأن الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

حيث قالت أنها تعرضت للظلم عقب الحلقة التي استضاف خلالها أسرة خادمتها المتوفية في منزلها، والذين اتهموها بأنها كانت سببًا في وفاة ابنتهم.

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وأضافت مروة: “طلعهم هما اللي مظلومين وعمل موسيقى حزينة وظلمني وقال إني أنا اللي قتلتها وشوهت جثتها رغم إن كل ده ما حصلش”.

وتابعت: “أنا مش مسامحاه.. وهو دلوقتي عند ربنا اللي أولى بيه.. بس أنا لسه لحد دلوقتي الناس بتهاجمني عشان القضية دي برغم إني خدت براءة”.

وأردفت: “خبر البراءة انتشر بشكل أصغر بكتير من البروباجاندا اللي حصلت ع القضية ومحدش اهتم بخبر البراءة زي ما الناس اهتمت بالقضية نفسها.. ولحد اللحظة دي في ناس على حساباتي ع السوشيال ميديا بتقول في التعليقات مش دي اللي قتلت الخدامة”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم، مسلسل “عالم تاني” الذي عرض في يناير الماضي.

“عالم تاني” بطولة: رانيا يوسف، وفريال يوسف، ونضال الشافعي، ومروة عبد المنعم، وفراس سعيد، وإلهام عبد البديع، وصوفية، وسميرة صدقي، وحسام فارس، وتميم عبده، وأيمن عزب، ومصطفى حشيش، من تأليف: إسلام يوسف، وإخراج: عبد العزيز حشاد.