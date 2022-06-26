حظر النشر في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

أعلنت محكمة جنايات المنصورة، قرارها اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 بتأجيل قضية مقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة على يد زميلها محمد عادل، إلى جلسة الثلاثاء المقبل مع حظر النشر في جميع وسائل النشر المسموعة والمرئية.

وكانت محكمة الجنايات قد نظرت اليوم جلسة محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية: محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

وأمر القاضي بإخراج الجاني من القفص، وفك الكلبشات، وإحضار كرسي للجلوس عليه والاستماع إلى اعترافاته؛ نظرًا لظروفه الصحية، حيث أنه يعاني من كدمات وجروح وأثار اعتداء المواطنين عليه عقب تنفيذ الجريمة.

وقال المتهم في اعترافاته أمام المحكمة، أنه كان مرتبطًا بالمجني عليها وكانت تشكو له من تصرفات والديها، ولكنه اكتشف بعد فترة من ارتباطهما أنها كانت تخدعه ولم يكن أهلها على علم بقصتهما.

يذكر أن النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد عادل، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الفتاة نيرة أشرف، الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وقام بتتبعها حتى وصلت إلى بوابة الجامعة، وأشهر سلاحه الأبيض في وجهها وطعنها عدة طعنات في صدرها ورقبتها قاصدًا إزهاق روحها.