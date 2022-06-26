أبرز ما جاء في اعترافات قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة
أدلى المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، باعترافاته أمام محكمة جنايات المنصورة، التي شهدت صباح اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمته في قتل زميلته ذبحًا أمام بوابة الجامعة يوم الاثنين الماضي، في جريمة بشعة هزت الرأي العام في مصر.
وكشف الجاني عن تفاصيل العلاقة التي كانت تجمعه بالمجني عليها، وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في اعترافاته أمام المحكمة اليوم:
- كنت مرتبط بها، وكانت تشكي لي من تصرفات والديها، وذلك مسجلًا بالصوت.
- اكتشفت بعد مرور فترة من ارتباطنا أنها كانت تتخذني كمرحلة وتركتني بعد أن حققت ما كانت تسعى إليه.
- أنا لست متشددًا بل تعرفت عليها وهي تعمل موديل وكنت أوافق على كل ما تفعله.
- اتفقت معها على الخطوبة وكانت تقول أن أسرتها على علم بقصتنا، ولكن فوجئت بأنهم لا يعلمون شيئًا.
- كنت أصرف عليها وكانت تحكي لي المشكلات التي تحدث بين والدها ووالدتها.
- هددتني وسبتني كثيرًا، فقررت الرد عليها ببريد إلكتروني جديد، بعد أن قامت بحظري.
- أرسل أهلها بلطجية لتخويفي فقمت بشراء السكين دفاعًا عن نفسي قبل الحادث بثلاثة أيام.
- استعنت بأهلها لشكوتها فقالوا لي أنه حظرتهم أيضًا.
- خضعت للتحقيق مع أمن الجامعة بسبب شكوى مقدمة من نيرة.
- أسرتها طلبت مني حل الأمور بشكل ودي، وعندما ذهب إليهم أجبروني على التوقيع على إيصالات أمانة.
- فكرت في الانتقام منها قبل بدء الدراسة بشهرين.
- يوم الواقعة دعيت بأن تأتي متأخرة أو أصل أنا متأخرًا ولكن رأيتها في الأوتوبيس وكان السكين معي.
- عندما رأيتها تضحك وتسخر مني في الأوتوبيس مع صديقتها، أثارت غضبي وقررت الانتقام.
- نادم على قتلها لإني تسببت في أذى لنفسي ولأهلي ولم أكن أحب أن يحدث ذلك.