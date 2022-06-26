أبرز ما جاء في اعترافات قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

أدلى المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، باعترافاته أمام محكمة جنايات المنصورة، التي شهدت صباح اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمته في قتل زميلته ذبحًا أمام بوابة الجامعة يوم الاثنين الماضي، في جريمة بشعة هزت الرأي العام في مصر.

وكشف الجاني عن تفاصيل العلاقة التي كانت تجمعه بالمجني عليها، وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في اعترافاته أمام المحكمة اليوم: