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بالصور.. أول ظهور لقاتل نيرة أشرف داخل قفص الاتهام

أسامة مقلد

ظهر المتهم محمد عادل، قاتل الفتاة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، لأول مرة بالملابس البيضاء داخل قفص الاتهام بمحكمة الجنايات، التي تنظر أولى جلسات محاكمته اليوم الأحد.

بالصور.. أول ظهور لقاتل نيرة أشرف داخل قفص الاتهام

وبدت ملامح القلق والخوف تسيطر على الجاني، قبل بدء المحاكمة التي يترقبها الملايين من المصريين، والذين يأملون في إصدار حكم سريع ضد القاتل بالإعدام شنقًا.

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حظر النشر في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

وشهد محيط محكمة جنايات المنصورة منذ قليل تشديدات أمنية استعدادًا للجلسة العاجلة لنظر القضية أمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار بهاء الدين المري.

وكانت مدينة المنصورة قد شهدت جريمة بشعة يوم الاثنين الماضي، وهزت الرأي العام حيث قام طالب الفرقة الثالثة بكلية الآداب بقتل زميلته ذبحًا أمام أعين الجميع لرفضها الزواج منه.

وأمر النائب العام بإحالة المتهم محمد عادل، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل الفتاة نيرة أشرف، الطالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، عمدًا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وقام بتتبعها حتى وصلت إلى بوابة الجامعة، وأشهر سلاحه الأبيض في وجهها وطعنها عدة طعنات في صدرها ورقبتها قاصدًا إزهاق روحها.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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