نتيجة تحليل المخدرات لقاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

أكد تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل المخدرات للطالب محمد عادل محمد إسماعيل، قاتل نيرة أشرف عبد القادر، طالبة جامعة المنصورة، أنه لم يكن تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات وقت ارتكاب الواقعة.

وجاءت نتيجة التقرير الصادر من الإدارة العاملة للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي، بأن جميع نتائج تحاليل الجاني سلبية، وأنه لا يتعاطى المخدرات.

وفيما يلي ننشر صورة ضوئية من نتيجة تحليل المخدرات لمحمد عادل قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة:

وكان تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي قد أثبت إصابة المجني عليها بـ 17 جرحًا في أماكن متفرقة بجسدها نتيجة الطعنات التي وجهها لها الجاني.

الجدير بالذكر أن مدينة المنصورة قد شهدت يوم الاثنين الماضي جريمة بشعة هزت الرأي العام، حيث أقدم الشاب (محمد عادل) طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة على قتل زميلته (نيرة أشرف) الطالبة بنفس الفرقة ذبحًا في وسط الشارع وأمام بوابة الجامعة.

وأحالت نيابة المنصورة القضية إلى محكمة الجنايات التي حددت جلسة عاجلة لنظرها غدًا الأحد الموافق 26 يونيو الجاري، أمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار بهاء الدين الميري.