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نتيجة تحليل المخدرات لقاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

أسامة مقلد

أكد تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل المخدرات للطالب محمد عادل محمد إسماعيل، قاتل نيرة أشرف عبد القادر، طالبة جامعة المنصورة، أنه لم يكن تحت تأثير المواد المخدرة والكحوليات وقت ارتكاب الواقعة.

نتيجة تحليل المخدرات لقاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

وجاءت نتيجة التقرير الصادر من الإدارة العاملة للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي، بأن جميع نتائج تحاليل الجاني سلبية، وأنه لا يتعاطى المخدرات.

وفيما يلي ننشر صورة ضوئية من نتيجة تحليل المخدرات لمحمد عادل قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة:

تشديدات أمنية استعدادًا لأولى جلسات محاكمة قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

مفاجأة في تقرير الصفة التشريحية لنيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة: أصيبت بـ 17 جرحًا

وكان تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي قد أثبت إصابة المجني عليها بـ 17 جرحًا في أماكن متفرقة بجسدها نتيجة الطعنات التي وجهها لها الجاني.

الجدير بالذكر أن مدينة المنصورة قد شهدت يوم الاثنين الماضي جريمة بشعة هزت الرأي العام، حيث أقدم الشاب (محمد عادل) طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة على قتل زميلته (نيرة أشرف) الطالبة بنفس الفرقة ذبحًا في وسط الشارع وأمام بوابة الجامعة.

وأحالت نيابة المنصورة القضية إلى محكمة الجنايات التي حددت جلسة عاجلة لنظرها غدًا الأحد الموافق 26 يونيو الجاري، أمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار بهاء الدين الميري.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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