“بعد تعاونها معه بـ أبو نسب”.. ماجد الكدواني عن ياسمين صبري: «عندها روحانيات عالية»

كشف الفنان ماجد الكدواني، كواليس تعاونه مع الفنانة الجميلة ياسمين صبري، وذلك أثناء تصوير مشاهد فيلم “أبو نسب”، والذي سوف يُعرض قريباً بدور العرض السينمائية.

صور مجمعة للفنان ماجد الكدواني من أحد البرامج التليفزيونية، وصورة له من موقع "مصر تايمز"، وصورة للفنانة ياسمين صبري من حسابها الرسمي على "انستجرام"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكد الفنان، أثناء استضافته ببرنامج “الحكاية”، والذي يقوم بتقديمة الإعلامي عمرو أديب، والمُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، موضحاً: “الفنانة ياسمين صبري شخصية مُثقفة جداً، وأجمل حاجة فيها إنها عندها جانب التأمل في الحياة، وده حاجة أنا بحبها فيها أوي”.

وواصل الكدواني: “وبجد استمتعت جداً بعد كلامي معاها لما كنا بنصور فيلم (أبو نسب)، وحقيقي الجانب التأملي الموجود عندها في حياتها حلو، ومش بس كده كمان عندها روحانيات عالية”.

وحينما سؤل الفنان، عن إمكانية تقديمها للعديد من الأدوار المختلفة، رد: “ياسمين عندها مرونة بصورة كبيرة وعندها سلام داخلي، وده ممكن يساعدها ويسهل عليها إنها تتقبل أي حالة من حالات التمثيل”.

ومن جانبها، فقد قامت الفنانة ياسمين صبري، بالكشف عن أهمية مُمارسة الرياضة، وذلك أثناء استضافتها ببرنامج “الحكاية”، قائلة: “من وأنا عندي 4 سنين بحب أمارس الرياضة، وجدتي علمتني أمارس السباحة، ولحد ما كان عندي 18 سنة كنت سباحة محترفة، وشاركت في بطولات كتيرة تحت اسم مصر”.

وحينما سؤلت ياسمين، عن أن التمارين الرياضية بإستخدام الأثقال الحديدية تمثل صعوبة بالنسبة للسيدات، علقت: “الفكر ده قديم وإتغير، والأثقال بتعمل حاجة اسمها تقسيم للجسم وبتخلي الواحدة منا شكل الحصان، وده نوع من أنواع الجمال اللي بحبها، وأنا بحب أوي الست الممشوقة اللي عضلاتها مرسومة على جسمها”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة ياسمين صبري يُعرض لها حالياً فيلم بعنوان “البعبع”، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “أمير كرارة، ومحمد أنور، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، وعباس أبو الحسن”، وغيرهم، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.