“نفسي إتفتحت للجواز بعد كمية المباركات اللي جتلي النهاردة”.. مي سليم عن حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي: «الناس كلها باركتلي»

تحدثت الفنانة مي سليم، عن حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي، بعد قيامهما بنشر صور لهما وهما يقومان بتحضيرات لحفل الزفاف، دون أن يقوم أي منهما بالكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحاتها مع القاهرة 24: “طبعاً كل الكلام اللي بيتقال بخصوص زواجي من الفنان أحمد الفيشاوي مش صحيح، والصور المنتشرة عبر مواقع التواصل دي كانت مشهد ضمن تصوير فيلم يجمعنا سويا بعنوان (بنقدر ظروفك)، وإن شاء الله الفيلم ده هيتم عرضه قريباً بجميع السينمات”.

وحينما سؤلت مي، عن تفاصيل صور حفل الزفاف التي جمعتهما سوياً، ردت: “دي صور من الكواليس عادي جداً، ولما خلصت المشهد ونزلت الصور لقيت كل الناس في مصر بتتكلم عنها وبيقولوا ليا مبروك، والكل كان فاكر إني أنا وأحمد إتجوزنا ولكن ده محصلش خالص، والكلام ده ليس له أي أساس من الصحة”.

وواصلت الفنانة: “وحقيقي نفسي إتفحت أوي للجواز بعد كمية المباركات اللي جت ليا اليومين دول وحمستني، ولكن حالياً مفيش حاجة ولما يكون في حاجة زي كده أكيد مش هسكت وهعرف الناس كلها، وأشارك الجميع فرحتي”.

وحينما سؤلت الفنانة، عن رد فعل شقيقتها بعد نشرها لصورها بفستان الفرح مع أحمد الفيشاوي، علقت: “ميس ودانا كلموني وقالوا شكلكم حلو، والفيلم شكله أحلى، وبجد نفسنا نشوفه.. هو هينزل إمتى؟”.

ومن جانبها، فإن مي سليم وأحمد الفيشاوي أثارا جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية، بعد نشرهما صورة من كواليس فيلم “بنقدر ظروفك”، وهما يتزوجان ويقوما ببعض التحضيرات الخاصة بحفل الزفاف، ضمن أحداث العمل، كما ظهر وهو يُمسك كلباً بيده ويقوم بتقبيله.

وجديراً بالذكر، بأن فيلم “بنقدر ظروفك” يُشارك ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ومحمود حافظ، ونسرين طافش، وأحمد شيبه، وعارفة عبدالرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبوليلة، ومحمد محمود، ويوسف الأسدي”، وغيرهم، والعمل تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.