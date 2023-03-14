مي سليم: الشخصية لو اتكرهت أبقى عرفت أعمل الرسالة صح

تحدثت الفنانة مي سليم، عن ردود الفعل حول آخر شخصية قدمتها على الشاشة من خلال مسلسل “دنيا تانية”.

حيث قالت في تصريحات صحفية: “الفترة دي بعمل شخصيات مختلفة عني حتى في (دنيا تانية) شخصيتي اتكرهت واتعرضت لهجوم شديد”.

وأضافت: “يمكن الأزمات النفسية اللي مرت بيها الشخصية هي اللي خليتها كده.. وشايفة إن أختها ظلمتها ودمرتها وأكيد هي كانت شخصية خاينة”.

وعن رد فعل المشاهدين حول الشخصية التي قدمتها بالمسلسل، قالت: “الشخصية لو اتكرهت أبقى عرفت أعمل الرسالة صح.. ودليل أنها نجحت”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل “دنيا تانية” الذي عرض في رمضان 2022.

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول (دنيا سالم) مديرة المدرسة التي تتعرض لصدمة بعد غرق ابنها، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب وفاة أخيه، فتتهم زوجها (حسام) بالتسبب فيما حدث لأولادها وتسعى لخلعه بعد اكتشافها خيانته لها مع أختها.

“دنيا تانية” بطولة: ليلى علوي، ومجدي كامل، ومي سليم، ووفاء صادق، وفراس سعيد، وأشرف زكي، وشاهيستا سعد، وشريف عمر، وسمر جابر، وليلى عز العرب، ونورهان، وأحمد عزمي، وياسمين عادل، وعمر أبو النجا، وعبد الرحيم حسن، إشراف عام على الكتابة: أمين جمال، وسيناريو وحوار: حمدي التايه، وعمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج: أحمد عبد العال.