مي سليم: بعمل الخير والشر وبحب التنوع

تحدثت الفنانة مي سليم، عن طبيعة الأدوار التي تحب أن تلعبها على الشاشة، حيث قالت في تصريحات صحفية أنها تحب التنوع.

وأضافت: “بعمل الاتنين الخير والشر.. وعملت شخصيات طيبة كتير.. بس أنا بحب التنوع.. وما أحبش إني أكون في شخصية واحدة بس”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل “دنيا تانية” الذي عرض في رمضان 2022.

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول (دنيا سالم) مديرة المدرسة التي تتعرض لصدمة بعد غرق ابنها، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب وفاة أخيه، فتتهم زوجها (حسام) بالتسبب فيما حدث لأولادها وتسعى لخلعه بعد اكتشافها خيانته لها مع أختها.

“دنيا تانية” بطولة: ليلى علوي، ومجدي كامل، ومي سليم، ووفاء صادق، وفراس سعيد، وأشرف زكي، وشاهيستا سعد، وشريف عمر، وسمر جابر، وليلى عز العرب، ونورهان، وأحمد عزمي، وياسمين عادل، وعمر أبو النجا، وعبد الرحيم حسن، إشراف عام على الكتابة: أمين جمال، وسيناريو وحوار: حمدي التايه، وعمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج: أحمد عبد العال.