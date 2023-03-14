مي سليم عن أغنيتها الجديدة: كل البنات حبوها جدًا وبيعيطوا بسببها

كشفت الفنانة مي سليم، تفاصيل أغنيتها الجديدة “يا بنتي” التي تم طرحها منذ ساعات قليلة ونالت إعجاب جمهورها بشكل كبير.

حيث قالت مي، في تصريحات صحفية: “دايمًا كان نفسي أعمل أغنية من الأم لبنتها في فرحها.. وأول ما الفكرة جاتلي كلمت المنتجة آلاء لاشين واشتغلنا عليها”.

وأضافت: “كل البنات حبوها جدًا وبيعيطوا بسببها وبقولهم.. وبقولهم ده انتوا بناتكم صغيرين بتعيطوا ليه من دلوقتي”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل “دنيا تانية” الذي عرض في رمضان 2022.

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول (دنيا سالم) مديرة المدرسة التي تتعرض لصدمة بعد غرق ابنها، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب وفاة أخيه، فتتهم زوجها (حسام) بالتسبب فيما حدث لأولادها وتسعى لخلعه بعد اكتشافها خيانته لها مع أختها.

“دنيا تانية” بطولة: ليلى علوي، ومجدي كامل، ومي سليم، ووفاء صادق، وفراس سعيد، وأشرف زكي، وشاهيستا سعد، وشريف عمر، وسمر جابر، وليلى عز العرب، ونورهان، وأحمد عزمي، وياسمين عادل، وعمر أبو النجا، وعبد الرحيم حسن، إشراف عام على الكتابة: أمين جمال، وسيناريو وحوار: حمدي التايه، وعمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج: أحمد عبد العال.