مي سليم: معنديش مشكلة أقدم كل الأدوار حتى لو جريئة

كشفت الفنانة مي سليم، في تصريحات صحفية أدلت بها خلال الساعات القليلة الماضية، عن استعدادها لتقديم جميع الأدوار على الشاشة.

حيث قالت: “معنديش مشكلة أقدم كل الأدوار حتى لو جريئة.. بس ما تكونش خادشة للحياء”.

وأضافت: “لإن دي مواضيع موجودة في المجتمع وبنسمع أوحش من كده كمان.. بس لازم يتم طرحها بالشكل اللي يلائم المشاهدين”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل “دنيا تانية” الذي عرض في رمضان 2022.

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول (دنيا سالم) مديرة المدرسة التي تتعرض لصدمة بعد غرق ابنها، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب وفاة أخيه، فتتهم زوجها (حسام) بالتسبب فيما حدث لأولادها وتسعى لخلعه بعد اكتشافها خيانته لها مع أختها.

“دنيا تانية” بطولة: ليلى علوي، ومجدي كامل، ومي سليم، ووفاء صادق، وفراس سعيد، وأشرف زكي، وشاهيستا سعد، وشريف عمر، وسمر جابر، وليلى عز العرب، ونورهان، وأحمد عزمي، وياسمين عادل، وعمر أبو النجا، وعبد الرحيم حسن، إشراف عام على الكتابة: أمين جمال، وسيناريو وحوار: حمدي التايه، وعمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج: أحمد عبد العال.