مي عمر بفستان مكشوف.. والجمهور: الجو مش برد عندكوا؟

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وهي الصور التي ارتدت فيها فستانًا فضيًا مكشوفًا، وجاكيت رماديًا داكنًا، حاملة في يدها حقيبة فضية لامعة، مع تسريحة شعر جذابة، بخصلات منسدلة على الكتفين.

وتباينت آراء متابعيها حول الصور حيث نالت إعجاب البعض، بينما انتقدها البعض لتعمدها ارتداء الفساتين المفتوحة، وجاءت التعليقات كالتالي: “الجو مش برد عندكوا يا استاذة؟”، و”هو محمد سامي فين”، و”بتقلد ياسمين صبري”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، فيلم “تحت تهديد السلاح” الذي يعرض حاليًا في السينمات.

“تحت تهديد السلاح” بطولة حسن الرداد، ومي عمر، وعمرو عبد الجليل، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وأحمد بدير، من تأليف: أيمن بهجت قمر، وإخراج: محمد عبد الرحمن حماقي.

كما عرض لمي، في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل “رانيا وسكينة” الذي تقاسمت من خلاله دور البطولة مع الفنانة روبي.

“رانيا وسكينة” بطولة: روبي، ومي عمر، وأحمد خالد صالح، وبيومي فؤاد، وصبا الرافعي، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، وأحمد كرارة، ومحمد أوتاكا، وعمر الشناوي، وحمادة صميدة، ومونيكا ألفونس، ومحمد دسوقي، ووجيه صقر، وآية سماحة، من تأليف: محمد صلاح العزب، وإخراج: شيرين عادل.