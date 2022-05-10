“بسبب الفيديو المسيء لها”.. مي حلمي تلجأ للقضاء

أسامة مقلد

قررت الإعلامية الشابة مي حلمي، اللجوء للقضاء بسبب فيديو اعتبرته مسيء إليها، لما تناوله من انتقادات لاذعة لها سواء على المستوى المهني أو المستوى الشخصي.

"بسبب الفيديو المسيء لها".. مي حلمي تلجأ للقضاء

حيث أعلنت مي، اعتزامها مقاضاة فتاة صانعة محتوى على السوشيال ميديا، قامت بتحرير مقطع فيديو يتناول سيرتها الذاتية، مؤكدة أنه يحمل عدد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

ووصفت مي الفيديو بأنه يحمل كم من الإساءات لاسمها ولشخصها، لذلك قررت اتخاذا الإجراءات القانونية ضد هذه الفتاة وضد أي شخص يتطاول عليها.

وأعربت مي، عن ثقتها في القضاء العادل في ظل القيادة الحكيمة التي تحكم البلاد، مؤكدة أننا في دولة سيادة القانون، مشيرة إلى أنها لم تكن ترغب في مقاضاة الفتاة في البداية ولكنها ترفض المعلومات المغلوطة التي نشرتها عنها بهدف حصد المشاهدات، وتحقيق التفاعل على صفحتها.

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الجدير بالذكر أن هناك فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، تتحدث فيه إحدى الفتيات عن مي حلمي، وتنتقدها وتكشف الكثير من المشكلات في حياتها المهنية أو العاطفية مع زوجها السابق المطرب محمد رشاد.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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