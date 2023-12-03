حينما كشفت مديحة يسري عن موقف جمعها بـ زوجها الراحل محمد فوزي : “قالي أنا فلاح منضربش من مراتي”

حل علينا اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري، والتي لُقبت بـ سمراء النيل، حيث أنها استطاعت من خلال موهبتها الفنية الرائعة وملامحها الجذابة والحضور الطاغي، أن تترك لنا الكثير من الأعمال الفنية الناجحة والحية بقلوب وأذهان الجمهور، والذي دائماً ما عشق هذه الفنانة الجميلة، وزاد تعلق الجمهور بها بعد ارتباطها بالفنان الراحل محمد فوزي، حيث أصبحا الإثنين من أشهر الثنائيات بتاريخ السينما المصرية.

صور مجمعة للفنانة الراحلة مديحة يسري من أعمالها الفنية، وصورة لها مع الفنان الراحل محمد فوزي من أحد الأعمال الفنية، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وبالرغم من قصة الحب التي عاشها الثنائي، وأيضاً الأعمال الفنية الناجحة التي تألقا فيها، فإن هناك موقف شهير جمع الإثنين أثناء تعاونهما معاً بالفيلم الشهير “بنات حواء”، حيث تحدثت الراحلة عن كواليس ضربها له بأحد المشاهد، وأكدت بأنه رفض أن تضربه زوجته نهائياً حتى ولو كان مشهد تمثيلي.

وقالت مديحة، خلال تصريحات تليفزيونية: “محمد فوزي رفض إني أضربه بـ بنات حواء، وقال أنا راجل فلاح وصعب جداً إن مراتي تضربني، وبالرغم من إن المخرج حاول كتير إنه يقنعه ولكنه في النهاية رفض، وحاولنا نعمل كذا حاجة ودهنا الشباك وعملنا شوية حركات واتنين شالوه علشان نوصل الإحساس ده للمشاهد كأنه ضرب”.

وجديراً بالذكر، بأن الراحلة مديحة يسري قدمت خلال مشوارها الفني أكثر من 100 عمل فني، والتي تنوعت ما بين التليفزيون والسينما، وحققت الكثير من النجاح من خلال تلك الأعمال، والتي لا تزال عالقة بأذهان الجمهور حتى يومنا هذا رغم مرور الكثير من السنوات على رحيلها، ومن أبرز أعمالها “ياسمين، والخطايا، والإرهابي، والصبر في الملاحات، ولا تسألني من أنا”، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية التي أثرت مكتبة الفن.