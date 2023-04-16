لوسي: اعتزلت الرقص لسببين

كشفت الفنانة والراقصة الاستعراضية لوسي، عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار اعتزال مهنة الرقص الشرقي في الفترة الأخيرة الماضية.

حيث قالت في تصريحات صحفية: “بقالي أكتر من سنتين موقفة رقص وده لسببين.. السبب الأول إن جالي إصابة بقطع في غضروف الركبة.. والسبب التاني الملل وإني حابة أتفرغ لحاجات تانية أهم مكنتش بعرف أتفرغ لها قبل كده”.

الجدير بالذكر أن الفنانة لوسي، تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “المداح ج3” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

تدور أحداث المسلسل حول رحلة الشيخ (صابر المداح) في مطاردة الجن وأعوانهم، وسيظهر جنًا قويًا في حياته بدلًا من (مليكة) التي انتصر عليها في آخر حلقات الجزء الثاني.

“المداح ج3 – أسطورة العشق” بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، ومحمد رياض، ولوسي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقي، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج.