لوسي عن مهنة الرقص: إحنا بنتعب جدًا

كشفت الفنانة والراقصة الاستعراضية لوسي، سبب اختفاء الراقصة الشهيرة سهير زكي، عن الأنظار طوال السنوات الأخيرة الماضية.

وقالت لوسي، في تصريحات صحفية: “إحنا بنتعب جدًا في مهنتنا.. وسهير زكي تعبت واجتهدت لحد ما وصلت لمكانة تستحقها وقررت بعدها إنها ترتاح”.

وأضافت: “سهير زكي جوزت وفرحت ناس كتير.. وأمتعتنا بفنها.. وأنا دايمًا على تواصل معاها.. بس هي قررت تستريح وتبعد عن الأضواء وده من حقها”.

الجدير بالذكر أن الفنانة لوسي، تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “المداح ج3” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

تدور أحداث المسلسل حول رحلة الشيخ (صابر المداح) في مطاردة الجن وأعوانهم، وسيظهر جنًا قويًا في حياته بدلًا من (مليكة) التي انتصر عليها في آخر حلقات الجزء الثاني.

“المداح ج3 – أسطورة العشق” بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، ومحمد رياض، ولوسي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقي، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج.