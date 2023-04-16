لوسي: لو موتت ببدلة الرقص ربنا هيسترني

أثارت الفنانة والراقصة الاستعراضية لوسي، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها في الساعات القليلة الماضية.

حيث قالت في تصريحات صحفية: “لو موتت ببدلة الرقص ربنا هيسترني.. وأنا عندي صفحة عند ربنا كاتب فيها حياتي.. ويمكن بعمل حاجات أحسن من الرقص تخليني ما أدخلش النار”.

وأضافت: “أنا بقرأ القرآن الكريم قبل ما أصلي الفجر والجمهور مالوش دعوة بعلاقتي بربنا.. ومالوش دعوة أنا متجوزة ولا منفصلة”.

وتابعت: “أنا بزكي وبعمل خير وبركع لربنا ومش لازم أطلع أقول.. لإن في النهاية ربنا بس هو اللي بيحاسب.. وربنا رب قلوب”.

الجدير بالذكر أن الفنانة لوسي، تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “المداح ج3” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

تدور أحداث المسلسل حول رحلة الشيخ (صابر المداح) في مطاردة الجن وأعوانهم، وسيظهر جنًا قويًا في حياته بدلًا من (مليكة) التي انتصر عليها في آخر حلقات الجزء الثاني.

“المداح ج3 – أسطورة العشق” بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، ومحمد رياض، ولوسي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقي، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج.