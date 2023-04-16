لوسي: الحرام والحلال حاجة جديدة علينا.. طول عمرنا بنطلع ببدل الرقص والمايوهات

أبدت الفنانة والراقصة الاستعراضية لوسي، رأيها في حديث بعض الفنانين المعتزلين عن حرمانية الفن، وضرورة عدم التلامس في التمثيل ومنع القبلات والملابس الجريئة.

وقالت لوسي، في تصريحات صحفية: “الحرام والحلال حاجة جديدة علينا.. طول عمرنا بنطلع ببدل الرقص والمايوهات.. وكان فيه بوس ومشاهد حميمية”.

وأضافت: “اللي بيحرم ده إنت إيه عرفك إني هروح النار؟ ما يمكن أنا عند ربنا أحسن منك.. والفن عمومًا مش حرام لإنه بيتعمل في النور.. وأنا برقص واللي مستحرم يدعيلي ما يحضرش حفلاتي؟”.

الجدير بالذكر أن الفنانة لوسي، تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل “المداح ج3” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

تدور أحداث المسلسل حول رحلة الشيخ (صابر المداح) في مطاردة الجن وأعوانهم، وسيظهر جنًا قويًا في حياته بدلًا من (مليكة) التي انتصر عليها في آخر حلقات الجزء الثاني.

“المداح ج3 – أسطورة العشق” بطولة: حمادة هلال، وهبة مجدي، ومحمد رياض، ولوسي، وخالد زكي، ورانيا فريد شوقي، من تأليف: أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج: أحمد سمير فرج.