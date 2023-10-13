“بعد هجوم بناتها عليها”.. لورا عماد: «بناتي مش بيحبوا السوشيال ميديا وغالباً كانوا مُجبرين على كده»

قامت لورا عماد طليقة الفنان شريف منير، بالرد على الهجوم التي تعرضت له من بناتها منذ نحو عام، وكشفت عن إمكانية العمل مع طليقها بعمل فني بعد انفصالها عنه.

صور مجمعة للفنانة لورا عماد من موقع "في الفن"، وصورة للفنان شريف منير من موقع "في الفن"، وصورة لهما معاً من موقع "نورت"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت لورا، أثناء استضافتها ببرنامج “القاهرة اليوم”، والتي تقوم بتقديمة الإعلامية نانسي مجدي، بأن المنشور التي قامت بكتابة عبر مختلف حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي انتقدت فيه اختيار بناتها “فريدة، وكاميليا” العيش مع والدهما الفنان شريف منير، كان الهدف منه حبها الشديد لهما وتعلقها بهما، وأوضحت في نفس الوقت بأن هجوم بناتها عليها كان رغماً عنهما.

مُعلقة: “على فكرة بناتي بتكره حاجة اسمها السوشيال ميديا، ومش بيحبوا يظهروا من خلالها خالص، والقطة لو حد جه جنب عيالها ممكن تاكلوا، وأي حد ممكن يجي على بناتي أكله ومش هسيبه، وده علشان مفيش حد ممكن يجي على بناتي، ومعتقدش إن في حد ممكن يلوم الأم على الطريقة اللي ترجع بيها أولادها ليها، والأكيد إنهم مُجبرين إنهم يردوا عليا كده، وده علشان مكنش في تواصل بيني وبينهم الفترة اللي فاتت”.

وحينما سؤلت عن رأيها بمنشور طليقها شريف، ردت: “أنا مش متعودة أعاتب حد، وده علشان أنا باخد موقف على طول، ولكن بالنسبة لـ رأيي في البوست اللي كتبه حاجة مش كويسة ومش لطيفة، وده حتى لو حذفه برضه”.

وأما عن إمكانية مشاركته بعمل فني يجمعهما سوياً على الرغم من انفصالهما، علقت: “وإحنا متجوزين مكنش حد فينا بيفكر إنه يشتغل مع التاني، ولكن لو إتعرض عليا دور مناسب معاه أكيد هشارك عادي مفيش مشكلة خالص”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان شريف منير أعلن انفصاله عن زوجته لورا عماد، خلال منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، حيث كتب: “الطلاق تم بيني وبين السيدة لورا.. كل شيء قسمة ونصيب، وبجد بتمنى ليها الخير والنجاح فيما هو قادم”.