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إحالة ليلى غفران للمحاكمة

أسامة مقلد

أمرت النيابة العامة منذ ساعات قليلة بإحالة الفنانة المغربية ليلى غفران، للمحاكمة بتهمة التشهير بمحاميها السابق، حسن أبو العينين، واتهامها بسرقة خاتمها.

إحالة ليلى غفران للمحاكمة

وهي القضية التي مر عليها أكثر من 11 عامًا، حيث اتهمت الفنانة ليلى غفران، محاميها السابق حسن أبو العينين، بسرقتة خاتم مرصع بالألماس.

وقال أبو العنين، أنه أنه عندما تم القبض على الفنانة ليلى غفران، وبحوزتها خاتم ألماس طلبت النيابة منها الفاتورة الخاصة بشرائه، إلا أنها لم تستطع العثور عليه.

ليلى غفران، هي مطربة مغربية حاصلة على الجنسية المصرية، من مواليد 19 مارس 1961 بالمغرب، بدأت مشوارها الفني في منتصف الثمانينيات وحققت شهرة كبيرة.

كانت المطربة الأشهر في فنادق القاهرة والإسكندرية في أواخر الثمانينيات وفترة التسعينيات، بعد توقيعها عقد تعاون فني مع شركة زوجها السابق في ذلك الوقت إبراهيم العقا.

قدمت أكثر من 10 ألبومات غنائية، أبرزها: “عيونك قمري، ويا فرحة هلي، وأنا آسفة، وأسألوا الظروف، وكل شيء ممكن، وهذا اختياري، وجبار، وملامح، وساعة الزمن، وأهو ده الكلام، وأكثر من أي وقت”.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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