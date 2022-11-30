إحالة ليلى غفران للمحاكمة

أمرت النيابة العامة منذ ساعات قليلة بإحالة الفنانة المغربية ليلى غفران، للمحاكمة بتهمة التشهير بمحاميها السابق، حسن أبو العينين، واتهامها بسرقة خاتمها.

وهي القضية التي مر عليها أكثر من 11 عامًا، حيث اتهمت الفنانة ليلى غفران، محاميها السابق حسن أبو العينين، بسرقتة خاتم مرصع بالألماس.

وقال أبو العنين، أنه أنه عندما تم القبض على الفنانة ليلى غفران، وبحوزتها خاتم ألماس طلبت النيابة منها الفاتورة الخاصة بشرائه، إلا أنها لم تستطع العثور عليه.

ليلى غفران، هي مطربة مغربية حاصلة على الجنسية المصرية، من مواليد 19 مارس 1961 بالمغرب، بدأت مشوارها الفني في منتصف الثمانينيات وحققت شهرة كبيرة.

كانت المطربة الأشهر في فنادق القاهرة والإسكندرية في أواخر الثمانينيات وفترة التسعينيات، بعد توقيعها عقد تعاون فني مع شركة زوجها السابق في ذلك الوقت إبراهيم العقا.

قدمت أكثر من 10 ألبومات غنائية، أبرزها: “عيونك قمري، ويا فرحة هلي، وأنا آسفة، وأسألوا الظروف، وكل شيء ممكن، وهذا اختياري، وجبار، وملامح، وساعة الزمن، وأهو ده الكلام، وأكثر من أي وقت”.