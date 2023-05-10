جومانا مراد: مش عايزة أخلف بعد وفاة بنتي وربنا عوضني بنجاح عملة نادرة وبابا المجال

خلال استضافتها في برنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة قناة أون، كشفت الممثلة السورية جومانا مراد، كواليس مشاركتها في الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان هذا العام من خلال مسلسل عملة نادرة، ومسلسل باب المجال، كما كشفت بعض الأسرار عن حياتها الشخصية وعن وفاة ابنتها، وعن الأعمال التي تشارك بها حاليا والتي سوف تعرض في الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء عبرت جومانا مراد عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل عملة نادرة مع نيللي كريم، ومسلسل بابا المجال مع مصطفى شعبان، وقالت أن ربنا عوضني بعد وفاة بنتي بالنجاح الكبير في هذين المسلسلين، بعد أن كنت سأعتذر عن أحدهما بسبب وفاة والدي وابنتي ولأن هذه الفترة كانت فترة صعبة بالنسبالي ولم أكن أتوقع هذا النجاح، وأضافت أنا مش عايزة أخلف تاني وسعيدة في حياتي وسأركز في شغلي الفترة القادمة.

وقالت أن شخصية دميانة في عملة نادرة عانت كثيراً وكانت من أصعب الأدوار التي قدمتها، لأنها تمثل فئة كبيرة من السيدات في المجتمع، التي تتحمل فوق طاقتها، وتقوم بالعديد\ من المهام، على خلاف شخصيتي في بابا المجال، وتابعت أنها تستعد لتصوير مشاهدها في فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان خلال الفترة المقبلة والذي سوف يشارك به في موسم عيد الأضحى.