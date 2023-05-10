جومانا مراد: آخر مرة لمست راس بنتي قبل ما تموت شميت في إيدي ريحة أهل الجنة

تحدثت الفنانة السورية جومانا مراد، عن بتأثر عن ابنتها الراحلة، وعن كواليس وفاتها والتجربة الصعبة التي مرت بها.

حيث قالت خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض عبر قناة “ON E”: “شعور الموت شعور صعب وصفه”.

وأضافت: “بس سبحان الله ربنا بينزل لنا معاه القوة والصبر.. وأنا فاكرة يوم الجنازة كانت الناس بتبكي وأنا مش بعمل غير حاجة واحدة بقرا قرآن”.

وتابعت: “ربنا يحفظلي عيالي.. هي ملاك في السما.. ومكنتش متوقعة وفاتها وكنت طول الوقت بقول إنها مقاتلة وهتقوم من أزمتها”.

وأكملت: “قبل ما بنتي تموت بكام يوم ما كنتش بعرف أنام وقولت لجوزي إنها هتموت.. والصبح ماتت”.

وواصلت: “لما كنت بزوروها كنت بحط إيدي على رجلها واقرالها سورة يس.. وأقول لها أدعية.. وآخر مرة حطيت إيدي على راسها وقريت دعاء كنت عارفة إنها هتموت.. ووأنا خارجة من عندها شميت في إيدي ريحة أهل الجنة.. ريحة الريحان”.

واختتمت حديثها قائلة: “موت والدي قواني.. وبقيت ارتاح لزيارة المقابر.. وأحيانًا قبل الشغل بزور قبره”.