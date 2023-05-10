جومانا مراد: الست السورية بتدلع جوزها وده اللي اتربت عليه

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، في أحدث حلقات برنامجها “كلمة أخيرة” الذي يعرض عبر قناة “ON E” الفنانة السورية جومانا مراد.

وهو اللقاء الذي كشفت خلاله جومانا، الكثير من الأسرار بشأن حياتها الشخصية والفنية، حيث قالت عن رأيها في مقولة “اللي يتجوز سورية يعيش عيشة هنية”: “المثل ده بينطبق فعلًا على الزوجة السورية بس ما ينفعش نعممه”.

وأضافت: “أنا سورية وليا أصول فلسطينية.. جوزي فلسطيني أردني.. والست السورية بتدلع جوزها وده اللي اتربت عليه بس ما نقدرش نعمم.. والست المصرية جوزها بيقول لها يا ماما بعد سنة أولى جواز من كتر ما هي بتدلعه عشان شايلاه.. والست عامة شايلة مسؤولية سواء كانت مصرية أو سورية أو خليجية”.

وتابعت: “أنا وجوزي علاقتنا قوية وهو صديقي قبل أي حاجة.. وبنصح أي واحدة عايزة تتجوز إن لازم يكون فيه صداقة مع الحب.. لإن الصداقة بتخلي الأمور بين الزوجين أكتر صراحة.. والحب شيء جميل.. بس وحده لا يكفي.. الصداقة والاحترام أهم حاجة”.

وأكملت: “سر استمرار جوازي هو الاحترام والصداقة.. وجوزي رامي كل حاجة عليا.. وده الطبيعي إن الست في البيت بتقدر تعمل كذا حاجة في نفس الوقت.. عكس الراجل اللي ما بيعرفش يركز غير في حاجة واحدة بس”.