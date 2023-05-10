جومانا مراد: موافقة أعمل دور رقاصة.. وبحب تحية كاريوكا

حلت الفنانة السورية جومانا مراد، ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي، في أحدث حلقات برنامج “كلمة أخيرة” الذي يعرض عبر قناة “ON E”.

وكشفت جومانا، خلال اللقاء عن رأيها في تقديم دور راقصة شرقية في عمل فني، قائلة: “ممكن أعمل دور رقاصة بس بشرط”.

وأضافت: “لازم يكون فيه قصة كويسة مش رقاصة وخلاص.. يعني مثلًا لو الرقاصة هتظهر زي ما ظهرت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد في فيلم (الراقصة والسياسي) ممكن أوافق”.

وعن الراقصة التي تحبها، قالت الفنانة جومانا مراد: “بحب الراحلة تحية كاريوكا.. كانت إنسانة جميلة.. وذكراها حلوة.. وعملت خير كتير”.

الجدير بالذكر أن الفنانة جومانا مراد، شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2023 بمسلسلي “بابا المجال”، و”عملة نادرة”.

مسلسل “بابا المجال” بطولة: مصطفى شعبان، وسوسن بدر، ورياض الخولي، وباسم سمرة، ونسرين أمين، وجومانا مراد، من تأليف: محمد الشواف، وورشة دراماتورجي، وإخراج: أحمد خالد موسى.

بينما مسلسل “عملة نادرة” بطولة: نيللي كريم، وجمال سليمان، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وجومانا مراد، وندى موسى، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، وفريدة سيف النصر، من تأليف: مدحت العدل، وإخراج: محمد جمال العدل.