جوري بكر عن نبأ طلاقها: مش محتاجة أعمل حاجة زي دي عشان أطلع بيها تريند

دافعت الفنانة جوري بكر، عن نفسها بعد الهجوم الذي تعرضت له من قبل بعض رواد السوشيال ميديا بسبب نبأ طلاقها من زوجها رامي أحمد، قبل أشهر من وضع مولودها الأول.

حيث قالت أنه تم اختراق حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، مشيرة إلى أن من أخترق الحساب هو الذي كتب خبر طلاقها قبل أن تستعيد حسابها مرة أخرى.

وأضافت: “اللي عمل كده ربنا ينتقم منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه أو فيها.. والحمد لله أنا جوزي راجل محترم ومفيش طلاق حصل بينا وما أعتقدش إنه ممكن يعمل كده مع مراته اللي فاضلها شهور وتولد”.

وتابعت: ” بصراحة مش متخيلة إن فيه حد منتظر سقوط بني آدم وبيدمره بالشكل ده.. الحمد لله على كل حال قدرت أرجع الحساب ومفيش حاجة حصلت بيني وبين جوزي”.

وعن اتهامها بمحاولة تصدر التريند بخبر طلاقها، قالت: “أنا حالتي النفسية سيئة جدًا بسبب اللي حصل.. تفتكروا واحدة زيي في الوضع اللي أنا فيه ده محتاجة تطلع تريند يعني؟”.

وأكملت: “أنا تريند ومش محتاجة أعمل حاجة زي دي عشان عشان أطلع بيها تريند.. ولو كنت متضايقة حتى أو متعصبة مش هكتب حاجة كده ع السوشيال ميديا تضرني وتضر جوزي وأهل بيتي وبيت جوزي وتضر اللي في بطني”.

الجدير بالذكر أن الفنانة جوري بكر، اشتهرت بدور (وداد) الذي قدمته خلال أحداث مسلسل “جعفر العمدة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

“جعفر العمدة” بطولة: محمد رمضان، وزينة، ومي كساب، وهالة صدقي، وأحمد داش، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، ومنذر رياحنة، وأحمد فهيم، وعصام السقا، من تأليف: محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامي.