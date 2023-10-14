“بعدما عرضت فيديو نادر للراحلة”.. أخت سعاد حسني تكشف حقيقة زواج السيندريلا من عبدالحليم حافظ

كشفت جيهان عبدالمنعم الأخت الصغرى غير الشقيقة للراحلة سعاد حسني، كواليس من حياة أختها الراحلة الفنية والشخصية، وأكدت بأنها تزوجت من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، ودام زواجهما نحو 6 سنوات.

صور مجمعة لـ جيهان عبدالمنعم أخت سعاد حسني من برنامج "معكم منى الشاذلي"، وصورة للراحلة من أحد أعمالها الفنية، وصورة لها مع العندليب من أحد أعمالهما الفنية، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأوضحت شقيقة الراحلة، أثناء استضافتها ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، والتي تقوم بتقديمة الإعلامية منى الشاذلي، والمُذاع عبر فضائية “on”: “السيندريلا إتجوزت عبدالحليم حافظ، وجوازهم قعد 6 سنين ونصف، وكان بيروح عندها البيت وهى كانت بتروح عنده”.

وواصلت جيهان: “والعندليب كان عارف إن سعاد بتحب إخواتها أوي، ويمكن يكون ده السبب اللي خلاه يعاملنا زي أولاده، وكان بيشيلني أنا وأخويا جلاء على رجله وإحنا صغيرين، وكان دايماً يلعب معانا وكان بيعاملنا كويس جداً”.

وتابعت شقيقة السيندريلا: “وأنا اشتغلت مساعدة لـ سعاد، وده لما كانت بتعمل مسلسل (هى وهو)، وبنتي طلعت في العمل في أُغنية البنات، والراحلة وقت المسلسل كانت عاملة رجيم قاسي جداً، وده لدرجة إن وزنها وصل لـ 45 كيلو، وساعتها كانت بتاكل علبة زبادي واحدة في اليوم كله”.

وحينما سؤلت جيهان، عن الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الأخيرة عن تدهور العلاقة بينها وبين أسرتها، ردت: “الكلام ده مش مظبوط، وكانت موجودة معانا في كل المناسبات.. عزائم رمضان وأعياد ميلادنا، وهى في الفترة الأخيرة كانت بتشتكي من ضهرها، ومع ذلك كانت بتاخد مسكن وتتحمل الألم علشان تيجي وتنبسط معانا، والكلام اللي إتقال عنها الفترة الأخيرة ليس له أي أساس من الصحة”.

وأنهت حديثها: “وبعد ما عملت فيلم الراعي والنساء، قررت إنها تبعد وتختفي عن الأنظار، وحتى الفيلم شاركت فيه مجاملة لـ بدرخان، وبعدها ركبت شريحة في ضهرها في فرنسا، وساعتها رفضت مساعدة أي حد وسافرت تتعالج على حسابها الشخصي، ولكن رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري أصدر قرار إنها تتعالج على نفقة الدولة”.