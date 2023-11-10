“بعد انسحابها في هدوء تام”.. جمال العدل عن حقيقة اعتزال عبلة كامل: «مش هتمثل تاني وعمرها ما قالت إن الفن حرام»

تحدث المنتج المعروف جمال العدل، عن حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل العمل بالفن، وأكد بأنها لن تعود مرة ثانية للفن، وعلق: “عندي توقعات أقرب إلى المعلومة بأن الفنانة عبلة كامل مش هتشتغل بالتمثيل تاني، وأنا مش بتواصل معاها ولكننا إخوات وأصدقاء، وهى بقالها فترة كبيرة مجتش عندنا الشركة، ولكنها مقلتش ليا حاجة”.

صور مجمعة للمنتج جمال العدل من برنامج "حبر سري"، وصور للفنانة عبلة كامل من أعمالها الفنية، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكد العدل، أثناء استضافته ببرنامج “حبر سري”، والتي تقوم بتقديمة الإعلامية أسما ابراهيم، والمُذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، بأن آخر مرة زارت عبلة شركة العدل منذ عدة سنوات، وأنه شعر وقتها بأنها لن تعود للعمل مرة ثانية، دون أن توضح حقيقة الأمر أو تُدلي بأي تصريحات بخصوص اعتزالها من عدمه.

وواصل جمال: “الفنانة عبلة كامل في عز ما كنا بنشتغل مع بعض صعب جداً إنك تعرف تكلمها في التليفون أو ترد، وكانت مشغلة ناس عندها في البيت على الله، وحتى وهى بتمثل كان صعب جداً إن حد يوصل ليها”.

وأضاف المنتج: “والفنانة مصرحتش إنها هتعتزل، ولكن حقيقي مفيش حد زيها وليها خصوصيتها، وقررت الإنسحاب في هدوء ونبل كبير، ولم تقم بإهانة أحد وقررت الإنسحاب في هدوء تام، ومعملتش زي غيرها اللي قالوا إن الفن حرام، وآخر أعمالها كانت مُحجبة وبجد مشفتش حد زيها.. مفيش شبهها خالص”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة عبلة كاملة ممثلة مصرية درست بكلية الآداب قسم مكتبات، وتخرجت منها عام 1984، وكانت بدايتها الفنية في مونو دراما بعنوان “نوبة صحيان”، وبعدها اتجهت للمسرح وقدمت مع الفنان محمد صبحي مسرحية “وجهات نظر”، وقدمت مع لينين الرملي العديد من المسرحيات أبرزها “وجع دماغ، والحادثة”، ثم إتجهت للأعمال الدرامية وقدمت الكثير من الأعمال الفنية أهمها “ليالي الحلمية، ولن أعيش في جلباب أبي، والشهد والدموع، وهوانم جاردن سيتي، وسلسال الدم”.