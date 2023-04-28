جليلة المغربية: انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل قسمة ونصيب.. ومش أي حاجة تحصل في الكوكب تقولوا أنا السبب

علقت البلوجر جليلة المغربية، على اتهام بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لها بالتسبب في انفصال المطرب تامر حسني، عن زوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل.

وردت جليلة، على هذه الاتهامات من خلال مقطع فيديو قالت فيه: “أنا ماليش دعوة لا من قريب ولا من بعيد بانفصال تامر حسني وبسمة بوسيل”.

وأضافت: “البعض بيتهمني إني السبب في انفصالهم بس أنا بقالي سنة قافلة الموضوع ده.. وأنا مش شماعة تعلقوا عليها كل حاجة بتحصل.. وفيه بوستات مفبركة نزلت لحاجات أنا ما قولتهاش”.

وتابعت: “انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل.. قسمة ونصيب.. وحاجة من عند ربنا.. ومش أي حاجة تحصل في الكوكب تقولوا إن أنا السبب فيها”.

واستكملت: “أنا وتامر عشرة عمر.. وما بزعلش لما بشوف اسمي أو صوري مرتبطة بيه.. لإني بحترمه فنيًا وإنسانيًا وبتمنى له التوفيق في حياته”.

الجدير بالذكر أن اسم جليلة المغربية، ارتبط بالمطرب تامر حسني، خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أنها دائمة الحديث عنه وعن ارتباطهما، بالإضافة إلى قيامها بنشر مقاطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغانيه عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.