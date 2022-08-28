هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” تعلن عن مبادرة هاكاثون العطاء الرقمي

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا ” هي هيئة مصرية تابعة لوزارة الاتصالات المصرية، تهدف إلى تنمية وتطوير القدرة التنافسية المصرية لتكنولوجيا المعلومات، من أجل مواكبة التطور الرقمي المتلاحق بالعالم، وتنظم الهيئة مؤتمر هاكاثون العطاء الرقمي بمصر بالتعاون مع وزراه الاتصالات المصرية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهذه فرصة كبيرة لكل صانعي المحتوى للتسجيل في المبادرة، حيث تقدم المبادرة جوائز بقيمة 100 ألف جنيه مصري بالإضافة إلى ورش وفعاليات تدريبية لصناع المحتوى.

أهداف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”



تسهم الهيئة في بناء مصر الرقمية وتطوير القدرات البشرية من خلال إطلاقها عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف بناء القدرات وتطويرها، ومنها مبادرة مستقبلنا رقمي بالتعاون مع وزارة الإتصالات، برنامج نشر اللغة الألمانية في صعيد مصر، مبادرة أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية، بالإضافة إلى برنامج التدريب الصيفي للطلاب، وغيره من البرامج الأخرى.

وتهدف إيتيدا للعب دور أساسي في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر، حيث تعمل الهيئة على تحديد احتياجات الصناعة المصرية، ووضع سياسات لتطوير وتنمية سياسات التجارة مع الأسواق المحلية والعالمية، أيضا تقوم الهيئة بتقديم المشورة بوضع استراتيجيات ورسم خطط عمل للشركات المحلية وللشركات العالمية.

كما تطلق الهيئة برامج مخصصة من أجل تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات

وتعمل إيتيدا على تطوير وتعزيز برامج الحماية الإلكترونية بمصر

كما تهدف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى تطوير برامج حماية البيانات لتيسير الأعمال الإلكترونية

إلى تطوير برامج حماية البيانات لتيسير الأعمال الإلكترونية وأيضا تعمل الهيئة على تعزيز قانون حقوق الطبع والنشر، محاربة القرصنة وتطوير أساليب معاقبة الهاكر من أجل ضمان حماية قواعد البيانات

تعرف على اختراعات وابتكارات لا غنى عنها في حياتنا اليوم

التسجيل في هاكاثون العطاء الرقمي مصر

الآن يمكنك التسجيل في مبادرة هاكاثون العطاء الرقمي بمصر، والتي تنظمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنطلق بدءًا من 29 أغسطس 2022 حتى يوم 31 أغسطس 2022، تقدم المبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بالتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية، والشراكة مع الايسيسكو وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية ” إيتيدا “

جدير بالذكر أن مبادرة هاكاثون العطاء الرقمي تعتبر فرصة كبيرة جدا لكل صُناع المحتوى ولكل المهتمين بالتكنولوجيا بمصر والمملكة العربية السعودية

هنا ستجد شرح تطبيق InstaPay التابع للبنك المركزي المصري

رابط التسجيل في هاكاثون العطاء الرقمي

لكل صناع المحتوى، تلك هي فرصتك لكي تسجل في مبادرة هاكاثون العطاء الرقمي

تشمل المبادرة تدريب المهتمين بالمجال الرقمي ودعمهم بورش عمل ودورات تأهيلية

تقدم المبادرة أيضا جائزة مالية بقيمة 100 ألف جنيه مصري، سوف يتشاركها أفضل ثلاث فرق ستشارك في الهاكاثون!

موعد ومكان مبادرة هاكاثون العطاء الرقمي بمصر