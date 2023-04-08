انخفاض “أسعار الحديد” في مصر وارتفاع طفيف في “أسعار الأسمنت” الرمادي: ما هي الأسباب؟

تشير الأنباء الواردة إلى تراجع أسعار الحديد في السوق المصرية، في حين شهدت أسعار الأسمنت الرمادي ارتفاعًا طفيفًا.

ووفقًا للأرقام الرسمية، بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 36773.68 جنيه، بتراجع قيمته بنحو 787.61 جنيه.

بينما وصل سعر حديد عز للطن إلى 37726.32 جنيه، بتراجع قيمته بنحو 1202.71 جنيه.

وبلغ سعر الأسمنت الرمادي للطن 2063.16 جنيه، بتغيير قيمته بنحو 32.93 جنيه.

وبمقارنة الأسعار الحالية مع الأسعار التي كانت سارية في الخميس الماضي، نجد أن سعر طن الحديد انخفض بما يقرب من 4 آلاف جنيه.

وكانت أسعار الحديد الخميس الماضي على النحو التالي:

سعر الحديد الاستثماري للطن 38738.46 جنيه، بتغيير قيمته بنحو 3042.16 جنيه.

وسعر حديد عز للطن 39884.62 جنيه، بتغيير قيمة سعره بنحو 2502.01 جنيه.

وسعر الأسمنت الرمادي للطن 2044.79 جنيه، بتغيير قيمة سعره بنحو -7.28 جنيه.

يأتي هذا التراجع في سعر الحديد بعد أن ارتفع سعره بشكل مفاجئ في الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى 38 ألف جنيه للطن يوم الإثنين الماضي، مما أثار قلق المواطنين والشركات وأصحاب العمل.

الأسباب:

علق بعض المحللين ارتفاع الأسعار على أسباب كثيرة، من بينها زيادة الطلب على المنتجات المصرية من الخارج والتدهور الاقتصادي والعملة المحلية.

من جهة أخرى، يعتبر هذا التراجع في سعر الحديد خبرًا جيدًا للمستهلكين والشركات، حيث سيساعد على تخفيض تكلفة المشاريع الإنشائية وتحسين الوضع الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في الفترة القادمة، إذا لم تحدث أي تغييرات في الأسباب التي أدت إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك