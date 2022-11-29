التنمية الصناعية: تيسيرات بالتراخيص الصناعية لمدينة الجلود وطرح وحدات شاغرة في محافظات مختلفة

أعلنت هيئة التنمية الصناعية اليوم عن تيسيرات هامة بالتراخيص الصناعية اللازمة لمصانع مدينة الجلود في الروبيكي، كما أنها طرحت وحدات شاغرة في 7 مجمعات صناعية في محافظات مختلفة.

وحدات شاغرة في المجمعات الصناعية

نشرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إعلانها عن طرح وحدات صناعية في المجمعات الصناعية التالية:

بياض العرب ببنى سويف.

البغدادى بالأقصر.

غرب جرجا بسوهاج.

عرب العوامر بأسيوط.

المجمع الخرسانى بالفيوم.

الهوّ بقنا.

مجمع الجنينة والشباك بأسوان.

كذلك فقد أوضحت أن سحب كراسات الشروط سيبدأ غدًا الأربعاء الموافق 30 نوفمبر وحتى نفاد الوحدات الشاغرة، كما أن التنمية الصناعية قد أعلنت أن الأولية للتوسعات وأسبقية الحجز والتقديم، كما أشارت أن كراسات الشروط يمكن شرائها من خلال المقر الرئيسى للهيئة أو عن طريق الذهاب إلى أحد الهيئة التابع له كل مجمع، ولكن كراسة الشروط الخاصة بمجمع الجنينة والشباك في أسوان ستكون متوفرة في مركز نصر النوبة فقط.

التراخيص الصناعية لمصانع الجلود

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تيسيرات في التراخيص الخاصة بالمصانع الموجودة في مدينة الجلود بالروبيكي وذلك بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية حيث كشف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم إقرار تيسيرات كبيرة في مجال التراخيص بنظام التراخيص المسبق للصناعات عالية المخاطر.

تأتي هذه التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات الحماية المدنية، وعلى ذلك فتم التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية والموافقة على منح التراخيص اللازمة للمشروعات عالية المخاطر ولكن يشترط استيفاء الشروط الخاصة بالإطفاء والحماية المدنية.

بالإضافة إلى تيسيرات في منح الموافقات البيئية وذلك من خلال التنسيق مع جهاز شئون البيئة؛ وذلك يرجع إلى توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بسرعة إزالة أي معوقات قد تعطل أصحاب مشروعات الجلود في الروبيكي؛ من أجل رفع معدلات الإنتاج والتشغيل في المدينة.

أشاد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم بجهود الأجهزة الحكومية ومحاولتها للوصول إلى أفضل الحلول الجذرية للتحديات التي تواجهها مدينة الروبيكي في إصدار التراخيص للمصانع والمشروعات عالية الخطورة.