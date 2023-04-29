معاشات شهر مايو.. تأجيل “صرف المعاشات” بسبب عيد العمال

أعلنت الحكومة المصرية عن قرار هام بتأجيل صرف معاشات شهر مايو 2023م بسبب عيد العمال.

وتساءل عدد من أصحاب المعاشات حول هذا الموضوع خلال الساعات الماضية، حيث كتب الكثيرون عددًا من الأسئلة في هذا الصدد على المجموعات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مثل: قبض المعاش في أي يوم وماذا سيحدث في عيد العمال؟

وأكد مجلس الوزراء أن إجازة عيد العمال ستكون يوم الخميس 4 مايو، وعليه فإن منافذ الصرف ستعمل يوم الاثنين، وبالتالي سيتم صرف معاشات شهر مايو بالإضافة إلى الزيادة الجديدة المقدرة بنسبة 15%.

يأتي هذا القرار في إطار الاهتمام الحكومي بأصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم، وتخفيف الأعباء المالية عنهم في هذه الفترة الصعبة.

وتدعو الحكومة جميع أصحاب المعاشات إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تأمل الحكومة أن يساهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاشات في هذه الفترة الحرجة.

وتؤكد الحكومة على إلتزامها بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وأصحاب المعاشات، والعمل على تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية في البلاد، وذلك من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في مصر.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك