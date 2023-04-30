إيمان العاصي: الجواز في العشرينات غلط.. المفروض الواحد يتجوز في بداية التلاتينات

حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفة في أحدث حلقات برنامج “الجانب الآخر” الذي يعرض عبر السوشيال ميديا.

وهي الحلقة التي كشفت فيها إيمان، الكثير من الأسرار بشأن حياتها الشخصية والفنية، حيث قالت: “أنا متسرعة ومترددة ومش بتعلم من أخطائي”.

وأضافت: “بقعد أفكر كتير عشان أخد قرار.. ومش مبسوطة إن دي طبيعتي لكن استسلمت ومعنديش حل.. وفي أحلام كتير اتخليت عنها لإن فيه أولويات”.

وتابعت: “اتحملت المسئولية بدري لإني خلفت بنتي وأنا عندي 23 سنة.. وبقول لبنتي نصيحة أوعي تقولي عايزة أتجوز وبحب واحد.. أنا عايزة أشوفها ناجحة مش شرط أشوفها عروسة”.

واستكملت: “عايزاها تلف العالم وتكون مبسوطة في شبابها.. لإني بشوف إن الجواز في العشرينات غلط.. المفروض الواحد يتجوز في بداية التلاتينات عشان لو عايز يخلف.. مع إن العالم مش ناقص خلفة”.

وشاركت الفنانة إيمان العاصي، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “جعفر العمدة” الذي قدمت فيه دور (دلال)، وحقق نجاحًا كبيرًا.

“جعفر العمدة” بطولة: محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، وهالة صدقي، ومنذر ريحانة، سيناريو وحوار: محمد سامي، ومهاب طارق، وقصة وإخراج: محمد سامي.