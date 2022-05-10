حسين أبو حجاج يكشف سر خلافه مع محمد هنيدي: عاملني وحش

حل الفنان حسين أبو حجاج، ضيفًا على الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج “مصر جديدة” الذي يذاع عبر قناة “etc”.

وتحدث أبو حجاج، خلال الحلقة عن موقف جمعه بالنجم الكوميدي محمد هنيدي، عامله فيها الأخير بصورة سيئة بعد مرور أقل من 4 سنوات على نجاح فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذي عرض عام 1998.

وقال أبو حجاج: “كان الأستاذ هنيدي بيعمل طرائيعو على مسرح هيلتون رمسيس باين.. روحت سلمت عليه وقولتله انت نسيتني وكلام من ده قالي شوف يا لؤي.. لو الناس نسيت لؤي يبقى ينفع نشتغل مع بعض تاني.. فلقيت المنطق بتاعه غريب.. يعني الناس لما بتلاقي واحد الناس ركزت عليه وحبيته الناس بتجيبه”.

وأضاف: “زعلت منه طبعًا.. لأن المنطقي إن أنا جيت اشتغلت مع حضرتك والدنيا بقت حلوة فتجيبني في دور تاني.. وأنا ما قابلتوش من ساعتها وبعد 15 سنة لما قالولي هنيدي عايزك معاه بالاسم في مسلسليكو حاولت إن أنا أطفشهم يعني وأطلب طلبات أكتر فوافقوا عليها وروحت.. ومفكرتوش بالموقف ده.. أنا عرفت حدوده معايا إيه”.

وتابع: “هو طلبني كان عايزني في حاجة معينة وشاف إن أنا هعملها كويس وعملتها فعلا كويس”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسين أبو حجاج، دور (أشرف) في مسلسل “الكبير أوي 6” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

“الكبير أوي 6” بطولة: أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد فرج، وحسين أبو حجاج، ومصطفى غريب، وليلى عز العرب، وسماء إبراهيم، والأطفال: يوسف صلاح، وعبد الرحمن طه، من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار: مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج: أحمد الجندي.