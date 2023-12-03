“بعد نجاحها بـ حكاية ما تيجي نشوف”.. هنا شيحة للجمهور: «الحب محتاج تقدير والعلاقات ضروري يكون ليها حدود»

قامت الفنانة الجميلة هنا شيحة، بتوجيه الشكر لجمهورها ومُحبيها بعد نجاحها الكبير، والتي حققته مؤخراً أثناء عرض حكاية “ما تيجي نشوف” ضمن حكايات المسلسل الشهير “55 مسكلة حب”.

صورة للفنانة هنا شيحة من أحد أعمالها الفنية

ونشرت الفنانة، صورة لها من المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، موضحة: “ما تيجي نشوف.. البوست ده شكر خاص من قلبي للجمهور وكل اللي إتفرجوا على العمل، وحسوا قد إيه قدر يناقش موضوع هام جداً وحقيقي، وبجد أنا شايفه إن العلاقات الإنسانية ضروري يكون ليها حدود معرفة، وده علشان تكمل وتظهر وتكبر”.

وواصلت هنا شيحة: “والحب دايماً بيحتاج تفاهم وإخلاص ومشاركة وتقدير، وأنا من وجهة نظري إن كل مشاكلنا وأزماتنا وخلافاتنا بتبدأ بسبب عدم التواصل السليم والواضح، وإن الواحد فينا يختار شريكه كل يوم من أول وجديد”.

وأضافت الفنانة: “وبجد شكراً ليكم على كل الدعم اللي شوفته منكم، وشكراً على كل هذا الحب، وشكر خاص لكل الناس اللي تعبت معانا أثناء التصوير عشان العمل يخرج بالصورة الجميلة اللي الكل شافها وإتكلم عنها، وياريت الجميع يتفرج على كل الحلقات على منصة (واتش ات).. هتقدروا تشوفوها كاملة بدون حذف”.

ومن جانبه، فإن حكاية “ما تيجي نشوف”شارك ببطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “نبيل عيسى، وهنا شيحة، وملك قورة، ونهى عابدين، وأحمد جمال سعيد، وطارق صبري”، وغيرهم، والعمل ورشة كتابة سارة مصباح وولاء أمين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وجديراً بالذكر، بأن “55مشكلة حب” مكون من 40 حلقة مُقسمة على 4 حكايات، وكل حكاية 10 حلقات، والعمل مأخوذ عن كتاب “55 مشكلة حب” للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطي.