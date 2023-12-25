“قاعدة لوحدي وعندي كلب ومعنديش أصحاب وتليفوني مش بيرن”.. حورية فرغلي: «أنا عندي 46 سنة ونفسي أتجوز»

أثارت الفنانة حورية فرغلي، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحاتها الأخيرة التي جعلتها تتصدر محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، بعدما كشفت عن شعورها بالوحدة وأن ليس لها أصدقاء، وترغب في الزواج برغم تجاوزها سن الأربعين.

صور مجمعة للفنانة حورية فرغلي من مسلسل "المداح"، وصورة لها من موقع "صدى البلد"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وقامت الفنانة، بمشاركة جمهورها ومُحبيها مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، موضحة: “أنا قاعدة لوحدي وعندي كلب، ومعنديش أصحاب ومفيش حد بيزورني وتليفوني مش بيرن خالص، وأغلب الوقت قاعدة بقرأ”.

وواصلت حورية: “إيه اللي الناس عاوزه تحسدني عليه؟.. على الوحدة، وعلى فكرة أنا عندي 46 سنة ونفسي أتجوز وأخلف أولاد ويكون عندي عيلة، وبجد مش حابه العيشة لوحدي، وده محصلش لحد دلوقتي، وحقيقي مش عارفه الناس بتحسدني على إيه بالظبط”.

ومن جانبها، فلم تكن هذه المرة الأولى التي تُثير فيها حورية فرغلي الجدل وتتصدر التريند، حيث أنها سبق ونشرت صورة لها قبل خضوعها لعملية تجميل بالأنف، وكان منظر الأنف أشبه كثيراً إلى التشوه، الأمر الذي أثار قلق جمهورها ومحبيها.

وإعتقد الجمهور، بأن منشورها يدل على أنها قررت الخضوع لعملية جراحية أخرى، بعدما أجرت 4 عمليات بالولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة، وعلى الفور قام عدد كبير من النجوم والمشاهير بدعمها ومن أبرز هؤلاء “أمل رزق، ولوسي، وساندي”، وغيرهم.

وأوضحت حورية، خلال تصريحاتها مع القاهرة 24 عن حقيقة خضوعها لعملية جراحية جديدة، وأنها قامت بنشر الصورة لكي توضح للجمهور كيفية هيئتها، للرد على بعض الأشخاص الذين زعموا بأنها تقوم بإجراء هذه الجراحة بهدف التجميل وفقط، وأشارت بأنها خضعت لـ 4 عمليات تجميل خلال الـ 3 سنوات الماضية بأمريكا، وعلقت: “كنت بقول ليهم إن ده شكلي وقتها، وإن شاء الله هوريكم شكلي بعدها، وكل اللي أنا عاوزه أقوله إن دي مش عملية جديدة”.