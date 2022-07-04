“بعد دخولها عالم الغناء بالقطة السافلة”.. معلومات قد لا تعرفها عن حورية فرغلي: ملكة جمال مصر 2002 التي تنازلت عن اللقب
فاجأت الفنانة حورية فرغلي، جمهورها باستعدادها لخوض تجربة الغناء لأول مرة، وانتهت مؤخرًا من تسجيل أول أغنية لها بعنوان “القطة السافلة” والتي تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات.
وبهذه الخطوة انضمت حورية، لقائمة الفنانات اللاتي قررن خوض تجربة الغناء بجانب التمثيل، مثل سمية الخشاب، وبشرى، وهبة مجدي، ولقاء الخميسي، ومؤخرًا أيتن عامر.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة حورية فرغلي:
- ولدت في 18 أكتوبر 1976 بالإمارات.
- العمر: 46 سنة.
- حصلت على الجنسية اﻹماراتية.
- درست إدارة الأعمال بإنجلترا.
- حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، ولكنها تنازلت عن اللقب لوصيفتها نور المسري.
- مثلت منتخب الإمارات للفروسية.
- عادت إلى مصر في 2006 واستقرت بالقاهرة.
- اتجهت للتمثيل في 2010 من خلال فيلم “كلمني شكرًا” للمخرج خالد يوسف، وقدمت خلاله مشهدًا جريئًا تسبب في فسخ خطبتها.
- التحقت بمدرسة “مروة جبريل السينمائية” حيث تعلمت أصول التمثيل الأمريكي.
- توالت بعدها أعمالها الفنية وقدمت دور البطولة المطلقة لأول مرة من خلال مسلسل “ساحرة الجنوب” الذي عرض عام 2015.
- أعلنت من قبل أن أغلى حصان قامت بشراء سعره 20 مليون جنيه.
- اعترفت أنها تعيش في منزل مسكون من أشخاص ينتمون للعالم الآخر.
- قالت أنها لم تحقق ثروة مالية من الفن، رغم أنها كانت تحصل على أجور مرتفعة.
- أعلنت في تصريحات سابقة أنها كانت مرتبطة بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ولكن علاقتهما فشلت لأنها أكبر منه بـ 6 سنوات.