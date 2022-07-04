“بعد دخولها عالم الغناء بالقطة السافلة”.. معلومات قد لا تعرفها عن حورية فرغلي: ملكة جمال مصر 2002 التي تنازلت عن اللقب

فاجأت الفنانة حورية فرغلي، جمهورها باستعدادها لخوض تجربة الغناء لأول مرة، وانتهت مؤخرًا من تسجيل أول أغنية لها بعنوان “القطة السافلة” والتي تنتمي لنوعية أغاني المهرجانات.

وبهذه الخطوة انضمت حورية، لقائمة الفنانات اللاتي قررن خوض تجربة الغناء بجانب التمثيل، مثل سمية الخشاب، وبشرى، وهبة مجدي، ولقاء الخميسي، ومؤخرًا أيتن عامر.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة حورية فرغلي: