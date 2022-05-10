هلا رشدي: يا رب يطلع قانون يمنع الإيحاءات الجنسية في الأفلام

في منشور نال إعجاب الجميع، طالبت الفنانة الشابة هلا رشدي، بإصدار قانون يمنع الإيحاءات الجنسية، والتلاعب بالألفاظ في الأفلام العربية.

وقالت هلا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يا رب يطلع قانون يمنع الإيحاءات الجنسية والتلاعب بالألفاظ في أفلامنا الحلوة ونبطل نسخسخ عليها في السينمات وصوتنا يجيب آخر القاعة، فنشجَّع صُناع العمل يزودوا الجرعات”.

وأضافت هلا رشدي: “نتيجة التساهل ده الحياء بيختفي وواحدة واحدة سقف الخروج عن النص بيزيد في حياتنا العامة.. الفن رسالة”.

ونال منشور هلا رشدي، استحسان جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دعموا رأيها، للحفاظ على مستقبل أولادنا، وتقديم فن يحترم العقول، وجاء ذلك بالتزامن مع عرض فيلم “واحد تاني” للنجم أحمد حلمي، في السينمات.

وهو الفيلم الذي انتقده عدد كبير من المشاهدين بسبب ما تضمنه من إيحاءات جنسية، وهذا ما ظهر خلال الإعلان الدعائي له، مما جعل أحد المحامين، يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفيلم، ويطالب بمنعه ومحاكمة صناعه بتهمة الترويج للمثلية الجنسية.

يذكر أن الفنانة هلا رشدي، شاركت في الموسم الرمضاني لهذا العام بمسلسل “مكتوب عليا” في أول تجربة لها كممثلة.

“مكتوب عليا” بطولة: أكرم حسني، وعمرو عبد الجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي، وهلا رشدي، وبسنت النبراوي، وأسامة عبد الله، وعزة لبيب، وجهاد عصام، وإسماعيل فرغلي، والطفلة هنا زهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف: إيهاب بليبل، وإخراج: خالد الحلفاوي.

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