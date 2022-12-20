هشام إسماعيل: شخصية “فزاع” نجحت بنسبة 100%.. وأتمنى تقديم دور “أبو لهب”

حل الفنان هشام إسماعيل، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، في أحدث حلقات برنامج “واحد من الناس” الذي يعرض عبر قناة “الحياة”.

وتحدث هشام، خلال الحلقة عن مشواره الفني الذي بدأه من خلال دور في مسرحية “قهوة سادة” للمخرج خالد جلال، والتي كانت بمثابة نقطة الانطلاق له وللكثير من الفنانين مثل محمد فراج، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وآخرين.

وعن شخصية (فزاع) التي قدمها في مسلسل “الكبير أوي” قال أنها نجحت جماهيريًا بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه عندما قرأ الدور فهم فلسفة المؤلف، واستمع إلى دواوين الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، واستفاد كثيرًا منها في لعب الشخصية.

وكشف إسماعيل، عن الشخصيات التي يتمنى تجسيدها على الشاشة، حيث قال أنه يتمنى تقديم شخصية (أبو لهب) بشكل كوميدي، وأيضًا شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان هشام إسماعيل، مسلسل “إيجار قديم” الذي عرضت أولى حلقاته عبر قنوات “ON” في 29 أكتوبر الماضي.

وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه داخل عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم، ويلقي الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة.

بطولة: شريف منير، وصلاح عبد الله، وفيدرا، ومحمد الشرنوبي، وهشام إسماعيل، وميمي جمال، من تأليف: عمرو الدالي، وإخراج: طارق رفعت.