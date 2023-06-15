هبة عبد الغني: لبست الحجاب بسبب تريقة البنات على شعري.. وعشان كان طالع موضة

كشفت الفنانة هبة عبد الغني، عن الفترة التي تعرضت فيها للتنمر من قبل زميلاتها في المرحلة الإعدادية بسبب شعرها.

حيث قالت هبة، في تصريحات صحفية: “محدش فرض عليا الحجاب.. أنا اللي كنت عايزة ألبسه في الإعدادية لإنه كان طالع موضة وشعري ما كانش عاجبني والبنات كانوا بيتريقوا عليا”.

وأضافت: “برغم التنمر اللي اتعرضتله واللي أثر عليا جدًا لكن ما لبستش الحجاب لما كبرت.. وهلبس في حالة واحدة بس إني أبقى مقتنعة بيه مش عشان موضة أو عشان شعري مش كويس”.

وتابعت: “لو كل واحد حاول فكر شوية قبل ما يكتب كلمة ع السوشيال ميديا أو حاول يحط نفسه مكان الشخص التاني عمره ما هيعمل كده.. لإن التنمر والسلوكيات السلبية تأثيرهم قاتل”.

وأختتمت حديثها قائلة: “الشخص اللي بيعمل كده هيقابل ربنا إزاي؟ وهيقوله إيه لو سأله إنه كان السبب في وفاة شخص بسبب كلمة قالها له.. ممكن يكون الشخص ده في التوقيت ده مكتئب أو ضعيف.. هل أنت هتتحمل ده لما تقف قدام ربنا؟ المفروض الناس قبل ما تطلب من اللي حواليهم يكونوا كاملين يدوروا هما ع الكمال في نفسهم”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني، مسلسل “حكايات جروب الماميز” الذي عرض في يناير الماضي.

“حكايات جروب الماميز” بطولة: خالد سليم، ودينا فؤاد، وانتصار، ورباب ممتاز، وأماني كمال، ونورهان، وحجاج عبد العظيم، وهبة عبد الغني، وأحمد سعد ميشو، ووليد فواز، وأميرة الشريف، ومريم الجندي، وأسما عصام، ورحاب حسين، وزينب عبد الوهاب، من تأليف: هاني سرحان، ودعاء عبد الوهاب، وسمر طاهر، وإيرين يوسف، وإخراج: أحمد صالح.