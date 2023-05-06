زوجة حسن شاكوش: ياريتني كنت سمعت كلام رضوى الشربيني

أثارت ريم طارق، زوجة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ضجة كبيرة بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال الساعات القليلة الماضية عقب قيامها بتحرير بلاغًا ضده تتهمه فيه بسرقة مشغولاتها الذهبية، وطردها من منزل الزوجية.

حيث قالت ريم، في تصريحات صحفية: “ياريتني كنت سمعت كلام رضوى الشربيني.. ده واحد مجنون وكل اللي عايزه التريند وخلاص.. مش هسيب حقي ولازم كل الناس تعرف حقيقته كويس”.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من تحرير ريم طارق، بلاغًا ضد زوجها حسن شاكوش، داخل قسم شرطة أول أكتوبر، تتهمه فيه بسرقة مجوهراتها والاستيلاء على إيصال أمانة مؤخر الصداق، وغفش الزوجية، بالإضافة إلى تهديدها بالطلاق، وطردها من المنزل”.

الجدير بالذكر أن حسن شاكوش، قد احتفل بعقد قرانه وزفافه على (ريم طارق)، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، منذ أقل من شهرين فقط، وتحديد في مارس الماضي، في حفل ضخم أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عددًا من النجوم أبرزهم: تامر حسني، ومصطفى قمر.